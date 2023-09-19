تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة

في خط الهجوم: بيرسى تاو، موديست، رضا سليم.

وتقابل الأهلى مع المصري البورسعيدي في 126 مباراة بالدوري الممتاز وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة، بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.