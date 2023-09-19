ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الاستخبارات العراقية": القبض على 8 إرهابيين في صلاح الدين شمالي البلاد

الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 إرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن محافظة صلاح الدين تمكنت من القبض على 8 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى ما يسمى بعصابات داعش الإرهابية، واشتراكهم في عدة جرائم، منها إصدار الفتاوى التي تستبيح دماء الأبرياء، والاشتراك في تفجير منازل المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية".
 

ads
الاستخبارات العراقية صلاح الدين
ads