"الاستخبارات العراقية": القبض على 8 إرهابيين في صلاح الدين شمالي البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 إرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن محافظة صلاح الدين تمكنت من القبض على 8 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى ما يسمى بعصابات داعش الإرهابية، واشتراكهم في عدة جرائم، منها إصدار الفتاوى التي تستبيح دماء الأبرياء، والاشتراك في تفجير منازل المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية".

