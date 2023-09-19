اللواء محمد الغباري: «العدو اتفاجئ لما لقينا طالعين من تحت الأرض»

قال اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إنّ حرب الاستنزاف رفعت القدرات القتالية المصرية، وكان لها أكثر من هدف مثل تعيد تطعيم المعركة للمقاتلين المصريين ومنع الجانب الآخر من إنشاء تحصيناته، فقد كان خط بارليف في بداية التكوين.

وأضاف الغباري في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية: «العدو اتفاجئ لما لقينا طالعين من تحت الأرض وده ما يسمى بالحفر البرميلية، وهو أول شيء فعلناه، حيث يبلغ عمقها 1.5 متر وهي تحمي الأفراد من أي قوة انفجارية».

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: «بعد القصف والاستهدافات القوية من الطرف الآخر كنا نخرج من هذه الحفر ونضحك عليه، وهذه حرب نفسية، وبدأنا إعداد الأفراد في التدريب من أجل عبور خط بارليف، وتم تعليمهم التجديف والسباحة بنسبة 50% كمهام أضيفت للتدريب».