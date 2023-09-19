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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يعقد جلسة مع جهازه المعاون قبل لقاء المصري البورسعيدي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
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يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل التوجه إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدي، حيث تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة اليوم.

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء وذلك استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المصرى البورسعيدي في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

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مارسيل كولر الأهلى المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز
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