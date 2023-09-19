مباريات اليوم.. الأهلي يواجه المصري وعودة دوري أبطال أوروبا

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري، وعودة دوري أبطال أوربا بمجموعة من المواجهات القوية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

زد x الإسماعيلي .. 4 عصرا

الأهلي x المصري .. 7 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ميلان - إيطاليا x نيوكاسل يونايتد - إنجلترا .. 7:45 مساء

يونج بويز - سويسرا x لايبزيج - ألمانيا .. 7:45 مساء

لاتسيو - إيطاليا x أتلتيكو مدريد - إسبانيا .. 10 مساء

فينورد روتردام - هولندا x سيلتك - إسكوتلندا .. 10 مساء

مانشستر سيتي - إنجلترا x سرفينا زفيزدا - صربيا .. 10 مساء

برشلونة - إسبانيا x رويال أنتويرب - بلجيكا .. 10 مساء - beIN Sports 4

شاختار دونيتسك - أوكرانيا x بورتو - البرتغال .. 10 مساء

باريس سان جيرمان - فرنسا x بوروسيا دورتموند - ألمانيا .. 10 مساء - beIN Sports 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية .. 1 ظهرا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند .. 1 ظهرا

كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين .. 3 عصرا

جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان .. 3 عصرا

باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات .. 5 عصرا

أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية .. 7 مساء

استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر .. 7 مساء

برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية .. 9 مساء