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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رائحة كريهة تقود لجثة مسن داخل منزله بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر عليه متوفيا داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة كريهة من أحد الشقق السكنية بمنطقة كفر أبو ذكري دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "مصطفى م ف"، 55 سنة، عامل، مقيم دائرة المركز، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بشقته لكونه غير متزوج، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية مركز شرطة بنها محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية
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