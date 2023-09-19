ضبط أحد الأشخاص حاول تهريب"عملات أجنبية" من مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير مقيم بمحافظة الغربية)، وبحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد. وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

