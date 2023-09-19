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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أحد الأشخاص حاول تهريب"عملات أجنبية" من مطار القاهرة

ضبط أحد الأشخاص حال
ضبط أحد الأشخاص حال محاولته تهريب مبالغ مالية "عملات أجنبية"
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 تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير مقيم بمحافظة الغربية)، وبحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد. وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
 

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