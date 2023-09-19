بالصور.. حفل ختام الأنشطة الصيفية لنادي الطفل بمجمع الأسرة بالغردقة

اختتمت اليوم، مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، ختام الأنشطة الصيفية لنادى الطفل بمجمع الأسرة والطفولة التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، بحضور حسناء يونس مديرة مديرية التضامن الاجتماعي.

حيث قدمت أمينة الصاوى مديرة نادى الطفل ومسؤولة الأنشطة المسائية بالمجمع، عرض شمل عددا من الفقرات الفنية والفلكلورية المتنوعة بالإضافة إلى الفقرة الرياضية، وبدأ الحفل بتلاوة من ما تيسر من القرآن الكريم، ويليها عرض لرياضة الكاراتيه ثم رقصة الزومبا.

كما ضم الحفل مشغولات يدوية للأطفال وكورس إنجليزي، عزة عباس، وورشة الاوريجامى للأطفال المدربة أمينة الصاوى، كورس الخط العربى، داليا راضى، كورس الرسم، شاذلى حلبى (شيكو)، وأخيرا كورس الحساب الذهنى ، مانى رمزى.

وقامت مديرة التضامن بتوزيع الجوائز على الأطفال المشاركين في الحفل والتقاط الصور التذكارية معهم، بمناسبة انتهاء الأنشطة الصيفية.

يأتي هذا برعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حضر الحفل كل من عايدة الضبع المدير التنفيذى لمؤسسة التكافل الاجتماعى، وكرم صقر مدير الأسرة والطفولة بمديرية الشؤون الاجتماعية، وسعاد عاشور عضو بمجلس أمناء مؤسسة التكافل الاجتماعى، والشيخ عز الدين الحجار واعظ بالمنطقة الأزهرية، وبثينة مدير مكتب التأهيل الاجتماعى بالمؤسسة، بالإضافة إلى أولياء الأمور للأطفال المشاركين.

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