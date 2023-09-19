"الجونة السينمائي".. "60 جنيه" لعمرو سلامة وزياد ظاظا أول فيلم قصير يفتتح مهرجان عربي

يفتتح فيلم ٦٠ جنيه للمخرج والمؤلف عمرو سلامة وبطولة مغني الراب الشهير زياد ظاظا، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام في الفترة بين 13 إلى 20 أكتوبر، ليصبح أول فيلم قصير يفتتح مهرجان عربي، كما ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة حيث يشهد عرضه العالمي الأول.

“٦٠ جنيه” من بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي ومونتاج أحمد حافظ، وتدور أحداثه حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.



كما أن “٦٠ جنيه” من إنتاج شركة Beatroot Records (عمر جودت، إسماعيل نصرت، وإسلام مهدي)، وCinerama Films (عمر الصافي) ويمثل الفيلم تعاونًا بارزًا بين المخرج الشهير عمرو سلامة الحائز على العديد من الجوائز في عالم السينما، وزياد ظاظا الموهبة الصاعدة في عالم غناء التراب، إذ يقول سلامة: "لقد جذبتني أصالة فن التراب المصري وأعتبر نفسي متابعًا مخلصًا لهذا المجال منذ عدة سنوات، إذ تحمل أغاني التراب في طياتها قصصًا شديدة الجاذبية، وهذا ما لمحته في أغنية زياد التي تضم حالة درامية ألهمتني لكتابة سيناريو الفيلم.



ويذكر أن عمرو سلامة مخرج ومؤلف مصري، وأحد أهم المتواجدين في صناعة السينما حاليًا وعضو في أكاديمية علوم وفنون الصورة المتحركة (أوسكار)، بدأ مسيرته بإخراج عدد من الأفلام القصيرة وفي 2008 صدر أول أفلامه الروائية الطويلة زي النهاردة، وفي 2011 أخرج فيلم أسماء الذي يتناول قضية الإصابة بالإيدز وحصد 20 جائزة دولية وتمكن من جذب الاهتمام. وفي العام نفسه أخرج الفيلم التسجيلي تحرير 2011 الذي فاز بجائزة CICT-IFTC من اليونيسكو في مهرجان فينيسيا، وفي 2014 أخرج فيلم لا مؤاخذة الذي يتناول قضايا التعليم والاضطهاد الديني في مصر وفي العام نفسه صدر له فيلم صنع في مصر مع النجم أحمد حلمي.

وفي 2017 قدم سلامة فيلم شيخ جاكسون الذي أثار جدلًا واسعًا وقت صدوره ومثل مصر حينها في ترشيحات الأوسكار وشارك في مهرجان تورونتو وافتتح أولى دورات مهرجان الجونة، وفي العام التالي أخرج أول مسلسل له وهو طايع والذي حقق معدلات مشاهدة عالية في الموسم الرمضاني 2018، وبعدها أخرج عدد من حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة أول إنتاجات نتفليكس المصرية كما كان المشرف الإبداعي على المسلسل، وفي 2021 أخرج فيلم برا المنهج ومسلسل بيمبو من أعمال شاهد الأصلية والذي تصدر الأكثر مشاهدة على المنصة لفترة طويلة، ويعمل حاليًا على إخراج أحدث أفلامه شماريخ.

وشاركت أفلام عمرو سلامة في عشرات المهرجانات وحصدت الكثير من الجوائز وأبرزها مهرجانات تورونتو والقاهرة والجونة وقرطاج وميونخ وواشنطن وأبوظبي وفرايبوغ ولندن وزيورخ وبالم سبرينغز وغيرهم.