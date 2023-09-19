برلمانية: لقاء السيسي وبن زايد يهدف لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، تهدف إلى خلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، علاوة على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية لها اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فرصة عربية ثمينة من أجل توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، علاوة على إيجاد حلول للأزمات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن خلق حالة من التكامل بين دول المنطقة حتى تتمكن من تخطي الأزمات العالمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على تعزيز سبل العمل المشترك لتحقيق التنمية المنشودة في المجالات الاقتصادية والتنموية للشعبين، علاوة على إيجاد سبل تعاون حاسم بشأن التحديات المتنامية في المنطقة العربية خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حرص الزعيمان على حماية الأمن القومي العربي والتباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

