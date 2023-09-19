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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدير معرض بغداد الدولي للكتاب: تفاجأنا بحضور الزوار منذ الساعات الأولى

أحمد الزكي، مدير
أحمد الزكي، مدير معرض بغداد الدولي للكتاب
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قال أحمد الزكي، مدير معرض بغداد الدولي للكتاب، إن 15 دولة عربية وأجنبية تشارك بالدورة الـ24 بالمعرض والمغرب ضيف شرف، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك تاريخ عريق من الثقافة يؤثر على وضع العراق ومجتمعه واهتمامه بالثقافة والمنتج الثقافي.

وأضاف "الزكي" في حواره برنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن بداية المعرض كانت أمس، و"المعرض فاجأنا بكثافة الحضور ومستواه وكأنه اليوم الأخير لأن عادة في المعارض يكون اليوم الأخير مزدحما، ومنذ الساعات الأولى ضج المعرض بالحضور الذين جاءوا ليشهدوا حجم الثقافة العربية والعالمية التي يحويها هذا المعرض". 

وتابع، أن المعرض به نحو 600 دار نشر بحضور مصري لافت، ولها حضور مؤثر وواضح داخل المعرض، وهذا العام دولة المغرب ضيف الشرف للمعرض وشاركت عدة دور نشر مغربية بالمعرض، ووزارة الثقافة المغربية أقامت جناحا كبيرا ومهيبا داخل المعرض.

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معرض بغداد الدولي للكتاب المغرب العراق الثقافة وزارة الثقافة المغربية
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