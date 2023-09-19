رئيس خارجية النواب: تكرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى يقوض جهود السلم

أكد كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تكرار اقتحام المتطرفين الاقصي الشريف بغطاء وحماية الشرطة الإسرائيلية يقوض الجهود المأمولة لتحقيق الأمن والسلم بين الشعبين الاسرائيلى والفلسطينى كما يقوض جهود التسوية السلمية وفقاً لمرجعياتها الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ووفقا للمبادرة العربية للسلام فتحقيق السلام والأمن التي يرنو اليها الجميع لن يكون بمحاولة تهويد القدس وتغيير هويتها زمانيا ومكانيا بحسبانها احدى اهم قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية .

وتابع كريم درويش أن الجانب الإسرائيلي ملزم بحماية المقدسات الإسلامية ووقف كافة المحاولات الجارية لاقتحام المسجد الاقصى من قبل المتطرفين الإسرائيليين وتقييد دخول الفلسطينيين لأداء الشعائر الدينية به .

ولفت رئيس خارجية النواب الى الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لتحقيق السبل اللازمة لإحياء عملية السلام بين الجانبين وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومنع كافة الممارسات التي تفضى إلى التوتر والعنف والذى قد ينتج من تلك الممارسات غير المسئولة .

واختتم رئيس خارجية النواب بان القوى الدولية المعنية بعملية السلام ينبغي أن تبذل كافة الجهود اللازمة لمنع الجانب الإسرائيلي من توفير الغطاء لتلك الممارسات المستفزة ناهيك عن المحاولات الجارية لتهويد القدس وفق سياسات الاستيطان وغيرها من الإجراءات .

