كوريا الجنوبية تؤكد نقل الأموال الإيرانية المجمدة إلى دولة ثالثة

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الأموال الإيرانية المجمدة لدى بنوك كورية جنوبية إلى دولة ثالثة.

وذكرت وزارتا الخارجية والمالية، في بيان صحفي مشترك اليوم أوردته وكالة (يونهاب) للأنباء، أن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران، تم تحويلها بنجاح إلى دولة ثالثة تحت التعاون الوثيق مع الدول المعنية.

وأعربت الحكومة عن تقديرها الخاص إلى قطر وسويسرا على دورهما البناء في حل القضية.

واستكملت كوريا الجنوبية الإجراءات لتحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر قبل تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في اليوم السابق.

وكان قد تم تجميد الأموال الإيرانية في بنكين كوريين جنوبيين هما البنك الصناعي الكوري وبنك ووري بموجب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إيران.

وذكرت الحكومة أنه من المقرر إنفاق الأموال الإيرانية الموجودة في قطر على الغذاء والدواء ومواد إنسانية أخرى كما كان الحال عندما كانت في كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد واصلت جهودها للاستفادة من الأموال الإيرانية المجمدة من خلال دفع مستحقات إيران في الأمم المتحدة أو التجارة الإنسانية مثل شراء المواد الطبية، في الوضع الذي لا تستطيع فيه الحكومة إعادة الأموال بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت الحكومة إنها كانت تجري التواصل الدبلوماسي والمشاورات مع الدول المعنية لحل القضية مع التفهم الواضح بأن الأموال المجمدة مملوكة للشعب الإيراني.

ونشأت التوترات بين كوريا الجنوبية وإيران حيث طالبت الجمهورية الإسلامية بتحويل أموالها المجمدة، ويشكل هذا الطلب تحديا دبلوماسيا لسول التي تسعى جاهدة لتعزيز تحالفها مع واشنطن وشراكتها الاقتصادية مع طهران.

ومن المتوقع أن تعود العلاقات الثنائية بين سول وطهران إلى مسارها الطبيعي نتيجة حل قضية الأموال المجمدة.

وأكدت الحكومة أنها تتطلع إلى تحسين علاقاتها الثنائية بشكل أكبر بين كوريا الجنوبية وإيران.