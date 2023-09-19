بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: توقيت زيارة الرئيس السيسي للإمارات مهم

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، قائلًا: “إن العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي جيدة ومتنامية وتشهد تعزيزًا كبيرًا خلال السنوات الماضية”.

وقال" فهمي" في حواره لبرنامج “صباح البلد”، على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت مهم حيث تستعد الإمارات لمؤتمر المناخ في نسخته الثامنة والعشرون.

وتابع أن هناك حرصا على التواصل مع الإمارات لنقل الخبرات المصرية والتي استضافت كوب 27 حتى تخرج النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ بشكل يليق بالإمارات والإقليم والمنطقة بأكملها.

وأردف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنه تم التباحث في تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة الملف اليمني وهناك مفاوضات تبدأ قريبا بين الحوثيين والسعودية.

