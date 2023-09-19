صفر كهرباء وأمان.. حصاد سنوات الملء الأربع في سد النهضة.. السد الإثيوبي مرشح للانهيار بعد الزلازل المتكررة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا لن تستطيع الاستفادة من السد إلا بالتعاون مع مصر.. "الملء الأخير" خطأ في الترجمة

شراقي: الملء الرابع ليس الأخير والدليل "بوابات السد".. مشاكل فنية وهندسية في السد الإثيوبي تمنع تشغيل التوربينات.. انهيار سد النهضة يدمر السودان والمياه تصل إلى مصر بعد 6 أيام

يقول العالم المصري الراحل جمال حمدان في الجزء الثاني من موسوعته الخالدة «شخصية مصر»: «مياه مصر ليست منحة أو منة من أحد ولا هي فضل أو فضلة، إنما حقوق مكتسبة لا مغتصبة كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أو التخرصات الشوهاء عن منع أو بيع مياه النيل لمصر، فهي جهل يكشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل».

وأورد «حمدان» في موسوعته مقولة‏ عالم الجغرافيا والفيلسوف والمؤرخ اليوناني استرابوا: «لو أنك ناقشت القضاء والقدر، فستجد أشياء كثيرة في شئون الناس والطبيعة قد تفترض أنها قد يمكن أن تؤدي أداء أفضل بهذه الطريقة أو تلك، مثلا لو أن مصر تكون لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوبيا».

العالم المصري الراحل جمال حمدان

ويؤكد «حمدان»، أن حق مصر في مياه النيل آمن ومؤمن، وكأنه يرد على «استرابوا»: «بالنسبة إلى هضبة الحبشة التي تعد المصدر الأساسي كميا لمياه الفيضان، إلا أنها التضاريس والهيدرولوجيا بدل السد والنبات، فقد انتهت الأبحاث العلمية المستفيضة لإخصائيي الري إلى أن من المستحيل فيزيقيا وتكنولوجيا أن يعترض عدو أو غير عدو، مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية الكاسحة المندفعة، إذ يصيب نفسه بالغرق المدمر والاكتساح قبل أن يصيب مصر بالجفاف، ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة وكثيفة من الطمي بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك».

ويضيف «حمدان»: «أي سد يقام لذلك سوف ينطمي وينسد تمامًا بالطمي في سنوات معدودات، يفقد بعدها سعة التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك، وإلا فإن عليه أن ينتظر إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمي قد تصرفت وهنا لا يكاد السد يجد ماء ويصبح مشروعًا هزيلًا هيدرولوجيًا غير مجدٍ اقتصاديًا غير مُهدد لمصر سياسيًا».

في السطور السالفة يتكئ العالم المصري جمال حمدان، على الأبحاث العلمية المستفيضة لإخصائيي الري، في حديثه عن مياه النيل المتدفقة إلى مصر، فيما أنشأت إثيوبيا سدها فوق النيل الأزرق بدون أي دراسات أو أبحاث علمية تسترشد بها في البناء وكميات المياه التي تسعى لتخزينها.

التعصب الإثيوبي

واصلت أديس أبابا التعنت في أزمة سد النهضة ضد دولتي المصب السودان ومصر، وأعلنت الانتهاء من الملء الرابع للسد الذي تبنيه على النيل الأزرق الذي يعد الرافد الأكبر لموارد المياه العذبة لشعبي وادي النيل، ما يهدد أكثر من ١٥٠ مليون إنسان بالعطش، نتيجة الإجراءات الإثيوبية الأحادية المخالفة لكل الاتفاقيات الدولية بشأن الأنهار العابرة للحدود إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن الانتهاء من الملء الرابع للسد دون الأفصاح عن كمية المياه التي خزنتها أديس أبابا مثلما جرت العادة في السنوات الثلاثة الماضية.

وهناك عدد من التساؤلات بشأن الكمية الحقيقية المخزنة في السد خلال كل ملء، ومجموع المياه المخزنة حاليا، في ظل الغموض الكبير بشأن بيانات التشغيل والملء التي تكون في أحيانا كثيرة مغلوطة أو غير موجودة من الأساس، إلى جانب عدم توليد الكهرباء من السد إلى اليوم رغم مرور كل هذه السنوات.

تكوين السد الإثيوبي

في نهاية عام ٢٠١٠ أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، عن عزم أديس أبابا إنشاء سد بوردر أو الحدود بسعة تخزينية تبلغ ١٤.٥ مليار متر مكعب من المياه، وبارتفاع ٩٠ مترا لتوليد حوالي ١٤٠٠ ميجا وات من الكهرباء، وفي خضم أحداث يناير ٢٠١١ في مصر، عدلت إثيوبيا من خططها بشأن السد.

ففي نهاية مارس ٢٠١١ تعاقدت إثيوبيا مع شركة "ساليني" الإيطالية لإنشاء السد بتكلفة ٤.٨ مليار دولار، ما يمثل نحو نصف ميزانية إثيوبيا آنذاك، وعدلت مواصفات السد ليتسع إلى ٧٤ مليار متر مكعب من المياه بزيادة قدرها ٦٠ مليار، ويعلن "زيناوي" في الثاني من أبريل ٢٠١١ وضع حجر الأساس للسد في ولاية بني شنقول جوموز على الحدود مع السودان.

سد النهضة

وفيما يتعلق بالإنشاءات فقد بدأت إثيوبيا في بناء سد خرساني على النيل الأزرق بارتفاع ١٤٥ مترا، وبطول ١.٨ كيلو متر، وتقع أمامه بحيرة التخزين بمساحة ١٩٠٠ كم مربع، وهناك سد آخر ركامي، بارتفاع ٥٠ متر وبطول ٤.٨ كم يقع أمام السد الرئيسي بعد كيلو مترات على الجانب الأيمن لغلق مصب وادي جانبي لمنع هروب مياه البحيرة عبر هذا الوادي. بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء، الأولى على يمين السد وبها ٦ توربينات، والثانية على يسار السد وبها ١٠ توربينات، بسعة تصل إلى ٣٧٥ ميجا وات لكل توربين، أي أن السعة الإجمالية لمحطتي الكهرباء تصل إلى ٦٠٠٠ ميجا وات، والتوربينات من طراز فرانسيس الموردة من شركة ألستون الفرنسية.

ويبعد سد النهضة مئات الكيلو مترات عن المدن الإثيوبية، حيث يصعب نقل الكهرباء إلا بكميات محدودة، إلى جانب أن إثيوبيا لا تملك شبكة كهرباء وطنية لنقل الطاقة من السد إلى المدن.

والسد الإثيوبي ممول من خمس جهات هي البنك الدولي، الحكومة الإيطالية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، الحكومة الصينية، وتدعي أديس أبابا أنها تموله من أموال التبرعات التي تجمعها من الإثيوبيين في الداخل والخارج.

حصاد السنوات الأربع

وفي سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من المرحلة الرابعة لملء سد النهضة، حيث كان الملء الأول في عام ٢٠٢٠.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن السد الإثيوبي ممتلئ الآن بكمية مياه قدرها ٤١ مليار متر مكعب، بعدما خزنت إثيوبيا ٢٤ مليار متر مكعب من المياه في الملء الرابع، عند منسوب ٦٢٥ مترا فوق سطح البحر.

سد النهضة البدء الانتهاء عدد الأيام المعلن الحقيقي الملء الأول 1 يوليو 2020 21 يوليو 2020 21 يوما 4.8 مليار م3 4.8 مليار م3 الملء الثاني 4 يوليو 2021 18 يوليو 2021 12 يوما 13.5 مليار م3 4 مليار م3 الملء الثالث 11 يوليو 2022 11 أغسطس 2022 30 يوما 22 مليار م3 9 مليار م3 الملء الرابع 14 يوليو 2023 9 سبتمبر 2023 57 يوما غير معلن 24 مليار م3

وأوضح «شراقي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن التخزين استغرق ما يقرب من ٥٨ يوما، بين ١٤ يوليو إلى ٩ سبتمبر لأن الكمية التي كانت مستهدفة للملء كبيرة وهي تبلغ ٤٥٪ من حصة مصر المائية من مياه النيل الأزرق، مشيرا إلى أن التخزين الأول للسد بدأ في الأول من يوليو ٢٠٢٠ حتى ٢١ من الشهر نفسه، وخزنت أديس أبابا آنذاك ٤.٨ مليار متر مكعب من المياه، لأن إيراد النيل في هذا الشهر يكون قليل. وأوضح أن التفاوت في أيام الملء يعود إلى التفاوت في إيراد النيل حيث إن شهر يوليو بالكامل يكون الإيراد ٧ مليارات وفي أغسطس يرتفع إلى ١٦ مليارا، و١٢ مليارا في شهر سبتمبر.

ونوه الدكتور عباس شراقي، إلى أن إثيوبيا بدأت الملء الثاني في ٤ يوليو ٢٠٢١ حتى ١٨ من الشهر ذاته، وخزنت ٤ مليارات متر مكعب من المياه فقط، خلافا لما هو معلن من أديس أبابا التي ادعت تخزين ١٣.٥ مليار، مبديا استغرابه من أن إيراد النيل خلال شهر يوليو بالكامل يبلغ ٧ مليارات فكيف يستقبل السد الإثيوبي كمية ضعف الإيراد الحقيقي؟.

الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة

وفيما يتعلق بالملء الثالث فأكد «شراقي»، أنه بدأ في ١١ يوليو ٢٠٢٢ وانتهى بعد شهر في ١١ أغسطس ٢٠٢٢، وخزنت إثيوبيا ٩ مليارات متر مكعب من المياه، في الوقت الذي زعمت فيه إثيوبيا تخزين ٢٢ مليار متر مكعب في الملء الثالث فقط.

مشاكل فنية في التوربينات

وأشار إلى أن هناك مشاكل فنية في تشغيل التوربينات الموجودة في السد مستدلا على ذلك بفتح بوابتين من البوابات الخالية من التوربينات، قبل البدء في الملء الرابع من أجل تصريف كمية من المياه المخزنة لاستكمال الأعمال الإنشائية في السد، في حين لو أن التوربينات تعمل بشكل سليم كانت المياه ستصرف من خلالهم، ولكن لعيوب فنية وهندسية اضطرت إثيوبيا إلى فتح بوابات السد لتصريف المياه وهو ما يمثل خسارة بالنسبة لهم. وأوضح أن الصور الفضائية تكشف أن توربيني سد النهضة يعملان بشكل متقطع وغير دائم، ويبدو أن تشغيلهم ضعيف.

جدل الملء الرابع

أثار تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاشر من سبتمبر الجاري، الجدل بشأن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، حيث قال إنه "الرابع والأخير"، وحسما لهذا الجدل أكد وزير الري الأسبق محمد نصر علام، أنها ترجمة خاطئة لخطاب رئيس الوزراء الإثيوبي وأن أديس أبابا ماضية في استكمال سد النهضة.

واستدل «شراقي» على خطأ ما نقل عن آبي أحمد، بأن بوابات سد النهضة موضوعة على ارتفاع ٦٤٥ مترا من سطح البحر، وهو الارتفاع النهائي للسد بينما المنشآت الخرسانية وصلت إلى ٦٢٥ مترا فقط، ومن المفترض أن تصبح في نفس مستوى البوابات لتستوعب الـ٧٤ مليار متر مكعب من المياه التي تخطط إثيوبيا لتخزينها.

وحسما للجدل في هذا اللغط، أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إيتيفا، أن الملء الرابع ليس الأخير وإنما، المقصود بكلمة "الأخير"، هو أن عمليات الملء القادمة لن تمر عبر الممر الأوسط، بعد أن شارفت أعمال البناء في الممر الأوسط بسد النهضة على الانتهاء.

وأكد في تصريحات نشرتها وكالة "فانا" الإثيوبية في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ أن كلمة "الأخير" في البيان لاتعني توقف عمليات ملء السد، حيث ستستمر عمليات الملء في السنوات القادمة، وستمر المياه عبر المخارج السفلية، بما لا يسبب ضررا لدولتي المصب السودان ومصر.

الملء الأخير

وفي ظل هذا اللغط الكبير بشأن الملء الأخير، أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو أن أعمال البناء الرئيسية بالسد وصلت إلى ٩٨٪، وقال إن مستوى الجانب الأيمن من السد سيكون من ٦٣٥ إلى ٦٤٥ مترا مربعا مشيرا إلى أنه تبقى عشرة أمتار فقط لإكمال القسمين الأيسر والأيمن.

وأكد أنه يتبقى ٢٠ مترا لاستكمال الجزء الأوسط من السد وسيتم الانتهاء منه بعد عام واحد، وهو ما نفس ما ذهب إليه الدكتور عباس شراقي، بأن المتبقي في الممر الأوسط ٢٠ مترا ليصبح مستوى البناء الإسمنتي بنفس ارتفاع البوابات.

التعاون بين مصر وإثيوبيا

تزعم أديس أبابا أنها تسعى إلى تصدير كهرباء السد إلى الخارج، وقال وزير الطاقة الإثيوبية في مايو ٢٠١٢ إن إثيوبيا تسعى إلى تصدير ٤٠ ألف ميجا وات بحلول عام ٢٠٣٥، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون مع السودان ومصر، وهو ما أكده وزير الري الأسبق محمد نصر علام، بأن إثيوبيا لن تستطيع الإستفادة من مشروع سد النهضة إلا بالتعاون مع السودان ومصر، لأن الهدف المعلن منه هو تصدير الكهرباء للخارج، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تملك شبكة كهرباء يمكنها استيعاب الطاقة المنتجة من السد الإثيوبي.

وزير الري الأسبق محمد نصر علام

وأضاف وزير الري الأسبق في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن أي مسار آخر تسعى إثيوبيا لاتخاذه وتجنب المرور عبر مصر، يفقد جدواه الاقتصادية وسيكون مكلفا للغاية عليها وعلى الدول التي سوف تستورد الكهرباء، في حال اكتمال المشروع.

وكان وزير الري الأسبق أكد في مقال سابق له في يوليو ٢٠٢٠ منشور في إصدار خاص للمركز المصري للفكر والاستراتيجية تحت عنوان «سد النهضة.. المخاطر والمغالطات والشراكة الممكنة»، إنه إذا فشلت إثيوبيا في استغلال السد لتصدير الكهرباء أو استغلالها محليا، ستضطر إلى إغلاق معظم أنفاق توربينات السد، فترتفع مياه السد نتيجة تخزينها إلى أن تخرج من مهارب فيضانات السد الإنشائية وتؤدي إلى خسائر اقتصادية وسياسية جسيمة وكذلك عرقلة مشاريع السدود المستقبلية على النيل الأزرق.

انهيار السد.. الطوفان قادم

وفي اليوم الذي أعلنت فيه إثيوبيا اكتمال الملء الرابع للسد، ضربت العاصفة دانيال مدينة درنة الليبية وانهار سدين وقبل هذه الكارثة بيومين شهدت المغرب زلزالا قويا بلغت شدته ٦.٨ على مقياس ريختر، وبعد يومين من انهيار سدين في درنة، كشفت وسائل إعلام إثيوبية أن بعض مناطق جنوب إريتريا وشمال إثيويبا، ضربها زلزال ق ٤.٩ على مقياس ريختر.

وكان مركز هذا الزلزال على عمق ضحل للغاية حيث يبلغ ١٥ كيلومترا وعادة ما يكون للزلازل السطحية تأثير أكبر من الزلازل العميقة في الأرض.

في خضم كل هذه التطورات المتلاحقة كانت الأسئلة ملحة بشأن الموقف الذي يمكن أن تواجهه مصر والسودان، في حال انهار سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا بدون أي دراسات بشأن سلامته خاصة وأن حجمه وكمية المياه المخزنة تغير أكثر من مرة، تأثرا بالأحداث السياسية في مصر.

في هذا السياق، أوضح الدكتور عباس شراقي أن هناك أزمة كبيرة ستحدث في حال انهيار سد النهضة لأنه مبني في مناطق زلازل بها تشققات وفوالق إلى جانب السعة الضخمة التي يحتويها السد حاليا وهي ٤١ مليار متر مكعب من المياه.

الفالق الأفريقي العظيم

وأضاف «شراقي»، أن خلال شهر مايو الماضي وقع زلزال على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، قرب الأخدود الأفريقي العظيم وهو أكبر فالق على سطح الأرض، وما يزيد من احتمالية النشاط الزلزالي في هذه المنطقة هو كمية المياه المخزنة حاليا في السد، وأن بحيرة السد يمكن أن تنشئ زلازل جديدة.

وأكد أن انهيار سد النهضة سيشكل طوفان على السودان، لا يقارن بما حدث في مدينة درنة الليبية، التي انهار فيها سدان، مشيرا إلى أن السد العالي يمكنه استيعاب مياه الفيضان التي يمكن أن تصل جراء انهيار السد، حيث سيبدأ التأثر بعد ستة أيام.