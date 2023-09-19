تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 665 شاحنة و94 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 665 شاحنة و94 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 352 شاحنة و33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة STELLAR RIONI بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و210 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكبا بموانيها.