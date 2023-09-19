بالفيديو.. يمنى عياد: "كنت أتوقع التأهل لأولمبياد باريس.. وأهلي الداعم الأكبر لي"

قالت البطلة يمنى عياد الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وأول ملاكمة مصرية في التاريخ تتأهل إلى الدورات الأولمبية الصيفية، إنها كانت تشعر بأنها ستتأهل، بعدما بذلت جهدا كبيرا في التمرين: “هذا الأمر كان هدفنا وتعبت كتير في التمرين وزودنا عدد ساعات التمرين”.

وأضافت "يمنى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن حلمها في التأهل للأولمبياد لم يغب عن بالها أبدا، وكان لديها عزيمة لبلوغ هدفها، موضحة: "كنت أستيقظ مبكرا وأصلي وأتدرب وأذهب إلى كليتي بعدها أعود للبيت كي أتوضأ وأصلي وأذاكر ثم أذهب إلى التمرين وكنت أتبع نظاما غذائيا".

وتابعت الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024: "لم يكن من الممكن أن أؤجل امتحاناتي في كلية التربية والرياضية حيث أدرس في الفرقة الثالثة، وكنت أستئذن من المعسكر وأنهي التمرين ليلا وكنت أذهب إلى البيت وأنام وأستيقظ لحضور الامتحان بعدها أذهب إلى المعسكر حتى أحضر التمرين، وأبي وأمي كانا أكبر داعم لي وكانا يشجعاني دائما".