برلماني: زيارة السيسي للإمارات تدعم الشراكة بين البلدين

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات ولقاءه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما يدعم سبل التعاون في مختلف المجالات سواء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم جدا، حيث نمر بأوضاع اقتصادية عالمية طاحنة وهو ما يتوجب معه وجود تعاون بين الدول العربية بشكل خاص.

وقال "القطامي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر والإمارات تجمعهما علاقات قوية واستثمارات ضخمة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ذلك التعاون في ضوء اتجاه الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، وعلى رأسها شركات الإمارات، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيادة الرئيس السيسي للإمارات تأتي أيضا في توقيت بالغ الأهمية في ظل وضع إقليمي ودولي شائك، يحتاج إلى تكاتف الدول العربية، وتوحيد الرؤى تجاه المواقف والقضايا الإقليمية المختلفة.

وقال النائب تمرو القطامي، إن دعم استقرار المنطقة العربية يأتي على رأس أهداف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا.