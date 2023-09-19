بالفيديو.. المرور: كثافات نسبية في تقاطع صلاح سالم ومتوسطة برمسيس

الثلاثاء 19/سبتمبر/2023 - 10:06 ص

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والذي يعرض على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات نسبية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وأضافت "لمياء" أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

وأكدت أن هناك وجود كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى شارع العشرين، ويشهد طريق المحور كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، وفي منطقة السادس من أكتوبر توجد سيولة مرورية.