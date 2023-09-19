بالفيديو.. الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، ومزيدا من التحسن فى قيم درجات الحرارة فترة النهار والليل، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الليل، تحديدا فترة الصباح الباكر، ويعمل على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية، موضحًا أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية نهارا، وبالتالي الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أنه خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، ويبدأ مع غياب أشعة الشمس، موضحًة أن هناك شعورا بمزيد من التحسن خلال فترة الليل، والأجواء لطيفة تماما فى معظم محافظات شمال البلاد، خاصة الانخفاض فى نسب الرطوبة.

وأكملت أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ونراها على فترات متقطعة، وهي غير مؤثرة على أى أنشطة يومية.