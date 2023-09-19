اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمي 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الارصاد: انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 27 ، وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى 26 درجة .