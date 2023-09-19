"واشنطن بوست" تسلط الضوء على حملة أوكرانيا الموسعة لتطهير وزارة الدفاع

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات في أوكرانيا من أجل تطهير وزارة الدفاع واستبدال جميع قيادات الوزارة على خلفية اتهامات قيادات الوزارة بالفساد والتربح غير المشروع.

وفي هذا السياق، يلفت المقال، الذي شارك في كتابته كل من دافيد ستيرن وإميلي راوهالا، إلى قرار الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بإقالة النواب الستة لوزير الدفاع الأوكراني بعد أسبوعين فقط من إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف على خلفية اتهامات بالفساد والتربح.

وأشار المقال إلى أن قرار إقالة النواب الستة لوزير الدفاع السابق سوف يتيح الفرصة لوزير الدفاع الجديد رستم أوميروف للتعاون بشكل أفضل مع فريق عمله الجديد.

ويلفت المقال إلى أن الكثير من شبهات الفساد تثار منذ فترة حول مسؤولي وزارة الدفاع الذين يواجهون اتهامات بالتربح غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، موضحا أنه على الرغم من عدم توجيه تهمة صريحة بالفساد لوزير الدفاع المقال إلا أن إقالته لاقت ترحيبا كبيرا من جانب نشطاء محاربة الفساد في أوكرانيا.

وأضاف المقال أن فشل الهجوم الأوكراني الذي بدأ منذ عدة أسابيع ضد القوات الروسية خلال الحرب التي تشتعل جذوتها في الوقت الراهن بين الطرفين أثار الكثير من القلق لدى حلفاء أوكرانيا من الدول الغربية حول قدرة كييف على تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك الهجوم على الرغم من المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من أجل تعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

ويتطرق المقال إلى تطورات الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في ساحة القتال حيث يشير إلى أن القوات الروسية دأبت منذ عدة أسابيع على استهداف البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا في محاولة لتدمير قطاع الزراعة والذي يمثل أهمية قصوى بالنسبة لاقتصاد أوكرانيا؛ مما دفع الجانب الأوكراني إلى التفكير في بدائل أخرى للحصول على احتياجاته من الحبوب مثل الاستيراد من الدول المجاورة.

ويشير المقال إلى أن الهجمات الروسية ضد أوكرانيا لم تقتصر على البنية التحتية الزراعية فحسب، بل شملت أهدافا أخرى حيث إن القوات الروسية شنت أمس الاثنين هجمات صاروخية على عدة مواقع في العاصمة كييف، كما أنها استهدفت عدة مواقع باستخدام 24 طائرة مسيرة على مناطق أوديسا ومايكولايف.