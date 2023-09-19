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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يجري محادثات ثنائية مع نظيره التركي بنيويورك

الرئيس الجزائري ونظيره
الرئيس الجزائري ونظيره التركي
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، شملت هذه المحادثات الوفدين التركي والجزائري عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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الرئيس الجزائري الجزائر عبد المجيد تبون أردوغان
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