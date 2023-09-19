الرئيس الجزائري يجري محادثات ثنائية مع نظيره التركي بنيويورك

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، شملت هذه المحادثات الوفدين التركي والجزائري عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.