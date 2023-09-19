وفاة شقيقة رئيس النادي المصري

توفيت اليوم الثلاثاء، شقيقة كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

وأعلن أحمد عصام شعبان، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن أنه ستُشيع جنازة شقيقة كامل أبو علي عقب صلاة العصر من مسجد عبد الرحمن لطفي بشارع 23 يوليو نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور، على أن يكون العزاء بالمنزل خلف مدرسة القناة الإعدادية بنين في بورسعيد.

وتحولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد إلى سرادق عزاء لتقديم التعازي إلى رئيس النادي المصري في وفاة شقيقته، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرتها.