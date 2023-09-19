تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالسلام

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة اغطية بالوعات في السلام .

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته "3 أغطية بالوعات صرف صحي"

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من إحدى المناطق الصناعية بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.