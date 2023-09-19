أبوظبي تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

أدانت الإمارات بشدة، اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، التأكيد على موقف أبوظبي الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض الإمارات لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت أيضا على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.