اسعار العملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8285 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 32.8848 جنيه للشراء، مقابل 33.0297 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.2273 جنيه للشراء، مقبل 38.4041 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.3915 جنيه للشراء، مقابل 34.5520 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 20.8780 جنيه للشراء، مقابل 20.9675 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو: 4.2246 جنيه للشراء، مقابل 4.2436 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2185 جنيه للشراء، مقابل 8.2536 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 99.7815 جنيه للشراء، 100.2350 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3930 جنيه للشراء ، مقابل 8.4289 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7624 جنيه للشراء ، مقابل 82.1400 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو: 79.9826 جنيه للشراء، مقابل 80.4997 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو: 8.4538 جنيه للشراء، مقابل 8.4918 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو: 43.4939 جنيه للشراء، مقابل 43.7144 جنيه للبيع.