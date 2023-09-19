العثور على حطام المقاتلة الأمريكية "إف-35" المفقودة

أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية أن قوات المشاة عثرت على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرج، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونقلت قناة "ABC15"، عن المواطنين في المنطقة أنهم سمعوا صوت طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، أعقبه ضجيج عال في المنطقة ليلة الأحد.

وقال راندولف وايت الذي يعيش على بعد أميال قليلة من طريق إنديانتاون: "سمعت صوت طائرة قادمة. يبدو أنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض نسبيا. ثم سمعت صوت انفجار.

لقد أهملت الأمر وقلت ربما يكون دويا صوتيا ناجما عن اختراق حاجز الصوت". وأضاف وايت أنه دائما ما يسمع صوت طائرات عسكرية تحلق فوق منزله، لكن ليلة الأحد كانت مختلفة قليلا.

ويقع المكان الذي تم العثور فيه على الحطام والأجزاء على بعد حوالي ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة.

ووفقا لبيان قاعدة تشارلستون المشتركة يوم الأحد، تم نقل طيار المقاتلة إلى مركز طبي محلي وحالته مستقرة، بعد أن قفز بنفسه من الطائرة.