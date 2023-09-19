ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

العثور على حطام المقاتلة الأمريكية "إف-35" المفقودة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية أن قوات المشاة عثرت على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرج، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

 ونقلت قناة "ABC15"، عن المواطنين في المنطقة أنهم سمعوا صوت طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، أعقبه ضجيج عال في المنطقة ليلة الأحد. 

وقال راندولف وايت الذي يعيش على بعد أميال قليلة من طريق إنديانتاون: "سمعت صوت طائرة قادمة. يبدو أنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض نسبيا. ثم سمعت صوت انفجار. 

لقد أهملت الأمر وقلت ربما يكون دويا صوتيا ناجما عن اختراق حاجز الصوت". وأضاف وايت أنه دائما ما يسمع صوت طائرات عسكرية تحلق فوق منزله، لكن ليلة الأحد كانت مختلفة قليلا. 

ويقع المكان الذي تم العثور فيه على الحطام والأجزاء على بعد حوالي ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة.

ووفقا لبيان قاعدة تشارلستون المشتركة يوم الأحد، تم نقل طيار المقاتلة إلى مركز طبي محلي وحالته مستقرة، بعد أن قفز بنفسه من الطائرة.

ads
المقاتلة الأمريكية الولايات التحدة إف 35 المفقودة الطائرة المفقودة
ads