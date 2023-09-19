بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة شخص في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقى 5 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارتين في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بطريق " الداخلة – شرق العوينات " في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 جثث ومصاب واحد لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ربع نقل مزدوجة الكابينة في سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 100 طريق " الداخلة – شرق العوينات" أسفر عن مصرع كل من محمد حسنى عيسى، 35 عامًا من القاهرة، حسني عبد الكريم سيد، 50 عامًا من الداخلة، عبد الجواد عبده جابر، 50 عامًا من محافظة المنوفية، أحمد محمد عبد المطلب، 45 عامًا، من مركز الداخلة، عمرو الشحات جمعة، 35 عامًا من حي شبرا بالقاهرة، أحمد علي مصطفى سليم، 30 عامًا من محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين والمصاب لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.