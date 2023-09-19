الأردن يشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ضد الفلسطينيين

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبًا بضرورة العودة لمفاوضات جادة وفاعلة، وتكثيف الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، الاثنين، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية تيد دويتش، ورئيس اللجنة مايكل تيكنور.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.