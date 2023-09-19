أوسوريو: اللاعب المصري يسهر حتى الصباح أمام وسائل التواصل الإجتماعي

أكد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، أن اللاعب في مصر يختلف عن اللاعب في أوروبا والدوريات الكبرى وذلك لأسباب ثقافية ودينية.

أضاف أوسوريو في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية منذ ساعات قليلة، اللاعب المصري يعشق السهر حتي الصباح، يبقي في المنزل من الساعة 11 مساء ولكن يركز على وسائل التواصل الإجتماعي حتي الصباح وهو ما يؤثر عليه في التدريبات.

وأشار، أن اللاعب المصري لا يشرب الكحول، لكن السهر لا يعد صحيا للاعب الكرة الذي لابد أن يذهب للنوم في وقت مبكر ويستيقظ صباحا للتدريبات الشاقة والقوية حتي يحافظ على لياقته ومستواه فنيا.

ويستأنف فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز بعد غد الخميس في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وخسر الزمالك، السبت الماضي، بنتيجة 2-0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بالجولة الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.