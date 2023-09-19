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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت المعلومات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين القومي للولايات المتحدة تجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا للبيانات على موقع وزارة المالية، في خانة "إجمالي الدين العام" حتى 18 سبتمبر، تم إدراج مبلغ بقيمة 33.04 تريليون دولار. وهذا مستوى قياسي من الدين العام الأمريكي. وفي 16 يونيو، تجاوز 32 تريليون دولار.

وفي يناير الماضي، تم تجاوز سقف ديون الحكومة الأمريكية، الذي بلغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك، اضطرت وزارة المالية في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت الكونغرس في الأشهر الأخيرة إلى رفع سقف الدين، ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع السقف، ولكن بشرط إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 3 يونيو الماضي، مشروع قانون وافق عليه الكونغرس سابقا لزيادة سقف الدين الوطني، حيث سيتم الآن الوصول إلى الحد الأقصى في 2 يناير 2025.

هذه المبادرة، التي، وفقا لرئيس الدولة، مكنت من منع الأزمة الاقتصادية وانهيار الولايات المتحدة، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ في 1 يونيو.

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