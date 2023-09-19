كريم فؤاد وموديست في قائمة الأهلي لمواجهة المصري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي، اصطحاب الثنائي كريم فؤاد وأنتوني موديست إلى معسكر الفريق الأحمر في مدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب قي محافظة الاسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي معسكر هذه المباراة بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط‏ الدفاع: محمد هاني - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

‏خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - كوكا - أفشة - رضا سليم - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - احمد عبد القادر.

‏خط الهجوم: انتوني موديست.