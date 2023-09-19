إعادة جدولة مواعيد الكشف الطبي للطلاب بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان أنها ستقوم بإجراء إعادة جدولة لمواعيد الكشف الطبي للطلاب الذين تم حجز مواعيد لهم في أكتوبر ونوفمبر، وتهدف هذه الجدولة إلى تحديد مواعيد جديدة للكشف الطبي خلال شهر سبتمبر لكى يتثنى على الطالب استكمال التقديم للكلية المرشح لها.

وعلى هذا النحو، تهيب الجامعة بجميع الطلاب المعنيين بالتواصل المستمر والدوري مع موقع الكشف الطبي لمراجعة حالاتهم والتحقق من المواعيد الجديدة التي ستتم إعادة جدولتها.

وعند تحديد الميعاد الجديد، يتعين على الطلاب طباعته والتوجه للكشف الطبي وفقًا للميعاد الجديد المحدد.