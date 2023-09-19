الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، يوم الإثنين، وسط حالة من الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بعد صعوده نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهوت أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 12.1 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بعد أن قال ثالث أكبر بنك في فرنسا إنه لا يتوقع نموًا يذكر في المبيعات السنوية على مدى السنوات المقبلة.

وهبط مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9 بالمئة، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بقيادة نوفو نورديسك التي خسرت أسهمها 2.4 بالمئة.

وفي أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة، يوم الخميس المقبل، في حين يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في طريقه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء.