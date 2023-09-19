بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الإثنين، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.32 %، عند 11.807،52 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 %، ليستقر عند 958،77 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.08 % بمجموع 875،91 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.31 % بمجموع 10.935،59 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 95 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 607 مليارات درهم مغربي.