البيت الأبيض يتحدث عن تحسن العلاقات مع الصين رغم عدم تحديد موعد مفاوضات مع شي

أعلن البيت الأبيض عن "تحسن" في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، رغم أنه اعترف بعدم تحديد أي موعد للمفاوضات بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج التي أكدت واشنطن سعيها إليها، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لا علم لي بأي شيء بهذا الشأن. حتى الآن لا يوجد لدينا أي موعد لعقد لقاء بين الرئيس بايدن والرئيس شي".

وأشار إلى أن بايدن "كان يتحدث أكثر من مرة أنه ينتظر بفارغ الصبر محادثة جديدة، ولقاء جديدا بالرئيس شي".

وأضاف أن "ذلك سيحدث في الوقت المناسب... ونحن لم نتوصل إليه بعد".

وقال إن هناك تحسنا في العلاقات الأمريكية الصينية، مشيرا إلى أن "الوضع يتطور نحو الأفضل. والرئيس على قناعة بأن من المهم الحفاظ على الشعور بضرورة الحوار".

وأكد أن الصين لم توافق على عودة الحوار العسكري مع واشنطن، مضيفا أن الولايات المتحدة "لا تزال تسعى لتحقيق ذلك". ونفى سعي أي طرف إلى النزاع.