جوتيريش: نعمل بنشاط على استعادة العمل بـ"صفقة الحبوب"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة تعمل بنشاط على استعادة العمل بـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون سهلًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال جوتيريش في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نعمل بجهد لمحاولة إضفاء حياة جديدة عليها (صفقة الحبوب)، لكن الأمر لن يكون سهلا".

ومن ناحية أخرى، أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش لا يتمتع بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من "صفقة الحبوب".

وأضاف: "نلاحظ أن الأمين العام وفريقه لا يتمتعان بأي نفوذ لحل المشاكل الإجرائية رغم محاولاتهما الفعلية لذلك، حيث اضطرت الأمم المتحدة مرارا للاعتراف بذلك علنا"، وأشار نيبنزيا إلى أن الجانب الروسي "لا يقف مكتوف اليدين"، ويواصل تقديم مساعدة حقيقية للبلدان الأقل نموا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.