وزيرة الخارجية الألمانية: الأمم المتحدة تعكس عالم القرن الماضي وليس عالم هذا القرن

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن الذكرى السنوية الخمسين لانضمام بلادها إلى الأمم المتحدة تمثل التزاما خاصا للعمل بشكل مكثف من أجل البدء في تنفيذ إصلاحات للمنظمة الدولية.

وعلى هامش أسبوع الأمم المتحدة، قالت بيربوك في نيويورك اليوم الاثنين إن "الأمم المتحدة تعكس عالم القرن الماضي وليس عالم هذا القرن"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أنها تحتاج إلى تحديث.

كانت جمهوريتا ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) السابقتان انضمتا إلى الأمم المتحدة قبل 50 عاما بالضبط، ومن المنتظر أن تقام مراسم استقبال احتفالية في المساء (بالتوقيت المحلي) بحضور مئات الضيوف في مقر الأمم المتحدة على ضفاف النهر الشرقي.

ورأت بيربوك أن تحديث الأمم المتحدة ضروري أيضا لأن آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لم تؤخذ في الاعتبار داخل المنظمة الدولية بما يتوافق مع دورها الدولي الحالي.

وفي إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وما اعتبرته ظهورا متزايد العدوانية من جانب الحكومة الصينية في منطقة المحيط الهادئ، قالت بيربوك: "في هذه الأوقات تحديدا التي يبدو فيها العالم وكأنه يتفكك، تزداد أهمية هذا المكان غير المثالي للمجتمع الدولي، بصورة أكثر من أي وقت مضى".

وتابعت الوزيرة الألمانية أن من غير الممكن انتظار الإصلاحات بل إن الأمم المتحدة تعتمد على "دفاعنا اليومي عن قواعدها"، وقالت إن هذا الأمر "مهم بشكل خاص لأن التحديات العالمية الكبيرة والأزمات مثل أزمة المناخ وحالة الرعاية الصحية وأيضا الأمن الغذائي على مستوى العالم، لا تتوقف في ظل الحرب الروسية الوحشية".