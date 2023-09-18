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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

وقال وانج يي إن "الصين وروسيا تتبعان سياسات خارجية مستقلة. وتعاوننا ليس موجها ضد أي شخص، ولا يؤثر على دول أخرى"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ووفقا له، تلعب العلاقات بين الصين وروسيا دورا خاصا في الحفاظ على الاستقرار العالمي. وأشار رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا الاتحادية في تشكيل عالم متعدد الأقطاب وإقامة نظام عالمي أكثر عدلا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يتوقع أن يواصل البلدان عملهما المنسق في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وقال لافروف، في مستهل المحادثات: "هناك العديد من المنتديات المتعددة الأطراف المقبلة، أولا وقبل كل شيء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها، ثم ستكون هناك قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والعديد من اجتماعات القمة والاجتماعات الرفيعة المستوى الأخرى، وأنا واثق من أن عملنا المنسق بشكل جيد سيستمر خلال هذه المنتديات".

واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية الصيني وانج يي في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الاثنين 18 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات أمنية.

 

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الصين وانج يي سيرجي لافروف
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