الهلال السعودي يخطف تعادلا نافباخور بدوري أبطال آسيا

خطف فريق الهلال السعودي التعادل أمام ضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، بهدف لمثله، في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفي الشوط الأول، سيطر الهلال على مجريات اللعب دون خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، ورغم محاولات نيمار وزملاؤه للتسجيل، لم ينجحوا في هز شباك الخصم.

وفي الشوط الثاني، استطاع نافباخور تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة. ورغم تقدم الهلال وسعيه لتسجيل هدف التعادل، إلا أن مهاجمي الفريق لم ينجحوا في اختراق دفاع الضيوف.

وفي الوقت القاتل من المباراة، نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل بفضل رأسية رائعة لعلي البليهي بعد عرضية دقيقة من ميشيل ديلجادو. بهذا النتيجة، انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

بهذا التعادل، حصل الهلال على نقطة واحدة في مباراته الأولى بالمجموعة الرابعة، بينما حصل نافباخور على نقطة أيضًا.