"كان نفسي أنول شرف التواجد".. ماجد الكدواني يعتذر عن حضور حفل مهرجان المسرح العربي

وجه الفنان ماجد الكدواني، اعتذاره لكافة الحضور في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي التي تحمل اسمه، وذلك بسبب صعوبات لديه حالت دون تواجده في الإسكندرية الليلة، مؤكداً أنه كان يتمنى التواجد وسط موهوبي المهرجان، قائلا: «كنت أتمنى أنول شرف التواجد في هذا اليوم العظيم».

واضاف الكدواني في مقطع مصور نُشر خلال حفل الختام مساء اليوم الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية: «أتوجه بالشكر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وصديقي الأمين الوفي اللي باذل مجهود رائع محمد عصمت مدير المهرجان».

وتابع: «أشكر أعضاء لجنة التحكيم دكتورة أميرة عبد الرحمن وهي من الناس اللي ليهم افضال عليا وصديقي وأخي الحبيب كريم عرفة».

كما توجه بالمباركة للفائزين متمنيا لهم دوام النجاح، مختتما: «إن شاء الله إن عيشنا وكان لينا عمر هيجي يوم ونتقابل مع بعض».