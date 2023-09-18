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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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العالم

قديروف: خسائر القوات الأوكرانية على محور كريمينايا تجاوزت كل الحدود التي يمكن تخيلها

رئيس جمهورية الشيشان
رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف
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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن خسائر قوات نظام كييف الفادحة على محور كريمينّايا، تجاوزت كل الحدود التي يمكن تخيلها.

وأوضح قديروف: "خسر نظام كييف بشكل لا رجعة فيه قدرا كبيرا من القوة البشرية والمعدات في اتجاه كريمينّايا".

وأضاف: "إن حجم القوة البشرية والمعدات التي فقدتها القوات الأوكرانية، على محور كريمينّايا، قد تجاوزت منذ فترة طويلة كل الحدود التي يمكن تخيلها".

ونشر قديروف مقطع فيديو، وكتب في قناته على "تلغرام": "تُظهر هذه الإطارات أن منطقة الغابات بأكملها مرئية بوضوح من الجو، وبالتالي، فإن توجيه ضربات دقيقة ليس بالأمر الصعب أيضا على مشغلي المسيرات ذوي الخبرة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها رجالنا".

كما وصف قديروف، في وقت سابق، الاستسلام بضمانات أمنية بأنه القرار الصحيح الوحيد للقوات الأوكرانية على محور مدينة كريمينّايا، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة الماضية استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، ومخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا.

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رمضان قديروف الشيشان كييف
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