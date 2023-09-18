رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تجديد الهدنة

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الاثنين مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن، جهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد العليمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة الأمريكية، والموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل.

كما ثمن عاليا التدخلات الإنسانية الأمريكية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدا أهمية موقفه الموحد للتوصل إلى سلام شامل وعادل يلبي تطلعات جميع اليمنيين.

كما أشاد بلينكن بالتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة، وإحياء مسار السلام في اليمن.