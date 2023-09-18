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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يجري محادثات ثنائية مع رؤساء غانا وسويسرا وإيران

الرئيس الجزائري،
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات مع رئيس جمهورية غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، وكذلك مع رئيس سويسرا، آلان برسات، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، حضر هذه اللقاءات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع.

كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد وصل أول أمس السبت، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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الجزائر عبد المجيد تبون غانا
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