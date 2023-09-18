رئيس الوزراء الكويتي: التعاون المتواصل بين شركات التقنيات الرقمية يسهل العمل

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أهمية التعاون المتواصل بين الشركات الكبرى الخاصة بالتقنيات الرقمية ودولة الكويت لتسهيل بيئة الأعمال في الكويت وجذب المزيد من الشركات العالمية ذات القيمة الفعلية المضافة لخلق فرص عمل للكوادر الوطنية الكويتية وتعزيز رأس المال البشري ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأشار رئيس الوزراء الكويتي -خلال استقباله اليوم الاثنين بمقر إقامته بمدينة نيويورك نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مايكروسوفت للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات جان فيليب كورتوا والوفد المرافق له والرئيس التنفيذي الاستثماري لشركة ألفابيت وجوجل روث بورات والوفد المرافق لها كلا على حدى ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إلى اهتمام الحكومة الكويتية بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السيبراني بما يسهم في خلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في النظم التقنية وتلبي احتياجات وطموحات البلاد المستقبلية.

واستعرض الشيخ أحمد نواف الصباح خلال اللقاء خطة البلاد التنموية للتحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول آلية إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على جذب الأصول الاستثمارية وخلق بيئة أعمال رائدة ومتميزة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب الكويتي من الاستفادة من خبرات هذه الشركات ثم قدم الوفد دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة دولة الكويت لحضور مقر شركة مايكروسوفت.

كما تم استعراض تطورات التعاون بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مؤخرا لدعم التحول الرقمي على مستوى الكويت بالتعاون مع الجهات الحكومية إضافة إلى مناقشة آليات تهيئة الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة تحقيقا لرؤية الكويت التنموية.