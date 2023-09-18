ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يقدم تعازيه لملك المغرب في أعقاب الزلزال المدمر

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني بأن بايدن تواصل مع جلالة الملك محمد السادس في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين لتأكيد الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة.

واستعرض بايدن، بحسب البيان، المساعدة الأمريكية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، بما في ذلك مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة.

كما ناقشا استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تعافي المناطق المتضررة، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.

ads
جو بايدن المغرب الزلزال
ads