بايدن يقدم تعازيه لملك المغرب في أعقاب الزلزال المدمر

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني بأن بايدن تواصل مع جلالة الملك محمد السادس في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين لتأكيد الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة.

واستعرض بايدن، بحسب البيان، المساعدة الأمريكية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، بما في ذلك مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة.

كما ناقشا استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تعافي المناطق المتضررة، واتفقا على البقاء على اتصال وثيق.