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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الداخلية التونسية تعلن عن نتائج أعمال وحدة الحماية المدنية المرسلة إلى ليبيا

تونس
تونس
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أعلنت الداخلية التونسية أن فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية تمكن في إطار جهوده الإنسانية وعمليات الإغاثة لمساعدة الشعب الليبي في أعقاب الكارثة الطبيعية التي وقعت مؤخرا، من انتشال 52 جثة من قبل فرق الإنقاذ، وذلك بهدف تقديم الدعم والتضامن لعائلات الضحايا.

وأضافت الداخلية - في بيان اليوم - أنه تم إجراء 343 عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل الذي تم إعداده بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، بهدف تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين، فضلا عن تنفيذ 43 عملية ضخ مياه من المنازل والمحلات التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين.

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الداخلية التونسية الشعب الليبي الفيضانات
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