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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: الأمريكيون المفرج عنهم من إيران تحملوا "العذاب وعدم اليقين والمعاناة"

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن خمسة أمريكيين، اليوم الاثنين، من الاحتجاز في إيران، بينما دعا طهران إلى تقديم رواية كاملة عما حدث لبوب ليفينسون، وهو أمريكي اختفى خلال مهمة لوكالة المخابرات المركزية في عام 2007 ويعتقد أنه توفي هناك.

وسلط بايدن، في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الضوء على "العذاب وعدم اليقين والمعاناة" التي تعرض لها سياماك نمازي ومراد طهباز وعماد شرقي ومواطنين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بعد أن استقلا طائرة من إيران إلى الدوحة، قبل عودتهما إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن في البيان: "اليوم، عاد أخيرًا خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران إلى وطنهم".

وشكر بايدن شركاء الولايات المتحدة في قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية الذين ساعدوا في إطلاق سراحهم.

وأضاف: "بينما نحتفل بعودة هؤلاء الأمريكيين، نتذكر أيضًا أولئك الذين لم يعودوا. أدعو النظام الإيراني إلى تقديم رواية كاملة عما حدث لبوب ليفينسون، عائلة ليفينسون تستحق الإجابات".

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جو بايدن إيران الولايات المتحدة
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