زاخاروفا: نأمل وصول المساعدات الإنسانية إلى ناجورنو قره باغ دون عوائق

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، عن أمل موسكو في استمرار وصول الإمدادات الإنسانية إلى ناجورنو قره باغ دون عوائق بعد تسليم دفعة من المساعدات اليوم.

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، عن أمل موسكو في استمرار وصول الإمدادات الإنسانية إلى ناجورنو قره باغ دون عوائق بعد تسليم دفعة من المساعدات اليوم.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه في 18 سبتمبر، وبفضل جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية ووزارة الخارجية الروسية، تم تسليم دفعات من المواد الغذائية والأدوية إلى الإقليم".

وأضافت: "نأمل أن يؤدي التحسن التدريجي للوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ إلى تهيئة الظروف لبدء الحوار بين باكو وستيباناكيرت".

شددت زاخاروفا، على رغبة موسكو في استئناف العمل على تنفيذ الحزمة الكاملة من الاتفاقيات الثلاثية بشأن تطبيع العلاقات الأرمنية الأذرية، قائلة: "إننا مهتمون بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز".

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي، حكمًا يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني، في ناجورنو قره باغ؛ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.